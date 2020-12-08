Республика готова к зиме на 90%

Новости Приднестровья, 8 decembrie 2020 17:00

В городах и районах будет действовать 21 пункт временного размещения граждан и 110 пунктов обогрева

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