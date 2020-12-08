Республика готова к зиме на 90%
Новости Приднестровья, 8 decembrie 2020 17:00
В городах и районах будет действовать 21 пункт временного размещения граждан и 110 пунктов обогрева
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4 декабря 1975 года с конвейера опытно-производственного объединения сошла первая пара обуви
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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«Шериф» и «Динамо-Авто» отыграли последние официальные матчи в этом году
24 noiembrie 2020
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
21 noiembrie 2020
15:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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Летом 1992 года в Бендерах он, рискуя своей жизнью, вывозил трупы погибших, чем спас город от эпидемии
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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Впервые соревнования проходили в нетрадиционном формате – на цифровых полях
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Правительство ФРГ ввело новые карантинные меры для въезжающих из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
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