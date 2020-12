Împotriva Violenței în Bază de Gen. În Chișinău a mai apărut un perete cu pictură murală

18:50

Igor Popa a rămas fără licența de avocat. Acesta a anunțat despre acest lucru pe pagina sa de Facebook. Licența i-a fost retrasă pe 7 decembrie de Comisia pentru Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Anterior, Popa l-a acuzat pe fostul său client și a povestit despre viața sa personală. Avocatul a […]