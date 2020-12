11 persoane sunt cercetate de CNA sub acuzația că ar fi vândut meciuri în cadrul unei rețele internaționale

15:30

An de an, echipa Jurnal TV vă aduce în case atmosfera sărbătorilor de iarnă. Nici 2020 nu este o excepție pentru noi, chiar dacă am fost loviți de pandemie. Cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, echipa Jurnal TV s-a adunat într-o atmosferă caldă și a filmat un colind. Iar pe lângă prezentatorii și reporterii noștri, am avut și un invitat special. Despre cine este vorba - vedeți în reportaj.