Bio Farma anunţă o eficacitate de până la 97% a vaccinului Sinovac împotriva COVID-19

Președintele Igor Dodon a participat la o nouă ședință a Fracțiunii PSRM, informează Telegraph.md " Am participat la ședința fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Am discutat agenda de lucru a deputaților până la finele anului curent. În mod separat am examinat proiectele de lege din domeniul politicii bugetar-fiscale, a declarat șeful statului.