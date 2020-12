Cu ce afaceri se mai ocupă fratele lui Dodon în Rusia

18:00

Cincizeci și patru de antreprenori mici și mijlocii din Regiunea de Dezvoltare Nord au beneficiat de granturi în valoare totală de 210.300 de euro pentru dezvoltarea afacerilor, promovarea serviciilor și produselor sau achiziționarea echipamentelor, în funcție de necesitățile individuale. Resursele financiare au fost oferite prin intermediul unui proiect, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare, transmite Moldpres. Printre rezultatele acestui proiect se numără înființarea Centrului de Informare și Consiliere în Afaceri din Regiunea de Dezvoltare Nord, precum și oferirea sprijinului pentru crearea asociațiilor de business și start-up-urilor. De asemenea, au fost organizate peste 150 de instruiri pentru reprezentanții micului business și ai autorităților publice locale, precum și programe de mentorat și vizite de studiu în Republica Cehă, România și Polonia. „Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este important pentru societate, întrucât aici sunt concentrate o bună parte din resursele umane și materiale, care contribuie la dezvoltarea țării. Susținerea micilor antreprenori se numără printre prioritățile noastre din ultimii patru ani, iar aceasta ne-a permis să oferim o mână de ajutor tinerilor și familiilor care vor să-și construiască un viitor acasă”, a spus Zdeněk Krejči, ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova. Activitățile proiectului au fost realizate prin colaborarea partenerilor de implementare – organizația neguvernamentală People in Need Moldova, Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”. „Ne bucurăm pentru rezultatele antreprenorilor – unii dintre ei și-au extins afacerile după ce și-au procurat echipamente cu banii oferiți drept grant, de ex. mașină de brodat sau aparat de radiografie dentară, iar alții și-au diversificat produsele de patiserie după ce au fost ghidați de mentori din țară, precum și din Germania. Am fost alături de micii antreprenori și pe perioada pandemiei și credem că asta i-a motivat să nu renunțe la ceea ce fac”, a spus Silvia Bicenco, director de țară, People in Need Moldova. Proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” s-a desfășurat în perioada anilor 2017-2020. Cu susținerea financiară a Agenției Cehe pentru Dezvoltare și datorită eforturilor partenerilor de implementare, 850 de persoane au beneficiat direct de activitățile proiectului. Articolul Antreprenorii din R. Moldova, susținuți financiar de Cehia în dezvoltarea afacerilor apare prima dată în InfoPrut.