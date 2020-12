Deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, anunță că deputații PSRM – Șor îi cheamă pe parlamentarii din opoziție la „discuții informale pe marginea dizolvării Parlamentului”

08:30

„La raion mi s-a spus despre copil că va fi bolnav și am făcut întrerupere de sarcină, apoi, la Chișinău, medicii au întrebat de ce am făcut asta, că aș fi putut aduce pe lume un copil sănătos. Pentru mine, acesta a fost al doilea șoc”. „Acum o lună, am mers la stomatolog, ca să...