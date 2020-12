Danemarca a anulat negocierile privind exploatarea gazelor si petrolului pentru a proteja mediul

Danemarca tocmai a anulat ultima runda de negocieri pentru exploatarea gazelor si a petrolului. Iar decizia a venit din dorinta de proteja cît mai mult mediul inconjurator. Evident, infrastructura le permite, transmite orange.ro. Danemarca isi propune sa aiba 1 milion de masini cu emisii scazute sau zero pana in 2030 si sa reduca cu 70% emisiile cu gaze de gaze cu efect de sera. In Romania, stiuat

