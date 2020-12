Maia Sandu a numit alți patru consilieri prezidențiali care vor face parte din echipa sa

16:00

G8 (Great) este un festival al industriilor creative care are loc în fiecare an la Moscova, acolo unde anul acesta a participat și agenția de publicitate Piko, din Chișinău, care a fost premiată cu Grand Prix și 1 Gold pentru proiectul său „Banknote of the Stolen Billion”. Articolul (foto, video) Agenția creativă Piko din Moldova a luat marele premiul la un festival din Moscova, datorită campaniei Miliardului furat în 2014 apare prima dată în #diez.