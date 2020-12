„Adu-ți salariul la Victoriabank” – proiect marca Victoriabank pentru cei care-și doresc mai mult decât un simplu card de salariu

10:20

Șase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare, anunță Procuratura Generală pe 7 decembrie. Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit […] Trei în spital, iar unul în arest la domiciliu. Cei 6 suspecți reținuți vineri în dosarul „frauda bancară" au fost puși sub acuzare