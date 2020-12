UE aprobă propriul mecanism de sancțiuni pentru nerespectarea drepturilor omului

11:00

Un vas rusesc, specializat în construcția de gazoducte submarine va relua lucrările la controversatul gazoduct Nord Stream 2, care va merge pe sub Marea Baltică din Rusia în Germania. Autoritățile marine germane au dat un avertisment ca o zonă din Marea Baltică să fie evitată în perioada 5-31 decembrie.Lucrările la Nord Stream 2, prin care Rusia își va dubla exporturile spre Germania și restul UE, evitând Ucraina se reiau după o pauză de un an datorată sancțiunilor americane. Un alt vas rusesc angrenat în lucrări a părăsit un port din Germania, a relatat un post de radio german care a spus că nu are alte informații pentru că reprezentanții proiectului Nord Strem 2 refuză să comenteze de teama de a periclita lucrările și vasele.Pentru ca gazoductul de 1.230 km să fie complet, lipsesc în momentul actual două segmente: unul de 16 km în apele germane și 60 km în ape daneze. Germania se așteaptă să poată dubla importurile de gaze rusești grație noului gazoduct.Proiectul este criticat aspru atât de oficiali americani, care oferă europenilor exporturi de gaz lichefiat american și avertizează asupra riscurilor politice ale dependenței energetice de Moscova, cât și de unele țări est-europene. Polonia, țările baltice sau Ucraina, mai ales, nu văd cu ochi buni intensificarea cooperării vest-europene cu sectorul energetic rusesc și „ocolirea” lor în acest efort.