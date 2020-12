Orban ia în calcul o demisie de la șefia guvernului

23:00

Directorul celei mai importante instituţii culturale a Ungariei, Muzeul de Literatură "Petofi" din Budapesta, a criticat vehement influenţa omului de afaceri şi filantrop american George Soros în Europa, într-un articol provocator, informează sâmbătă dpa. Soros a transformat Europa într-o "cameră de gazare", a scris Szilard Demeter într-un articol de opinie