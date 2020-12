Regim special de activitate pentru bugetari de marţi, 8 decembrie

20:00

Noua coaliţie, COVID, formată din PSRM, Partidul Şor şi Pentru Moldova, ce include transfugii de la PDM şi grupul Pro Moldova, coseşte în constituţionalitatea R. Moldova, în legea bunului simţ. Astăzi a votat, în mod abuziv, fără să respecte vreo procedură legală câteva proiecte de legi, ce ţin de securitatea statului şi a tuturor cetăţenilor. ... The post Monica Babuc: PDM se va opune, din toate puterile, acestei lovituri de stat first appeared on Radio Orhei.