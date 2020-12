Candu: Ar fi o iresponsabilitate în prag de iarnă să arunci țara în alegeri

22:30

Confruntări între grupuri de manifestanţi şi forţele de ordine au continuat sâmbătă seara la Paris, după o zi de proteste împotriva unei legi asupra securităţii în Franţa, informează AFP. Spre sfârşitul după-amiezii, un chioşc de ziare, intrarea în Banca Naţională a Franţei şi o braserie din apropiere au fost incendiate, The post VIDEO Confruntări şi incendieri în timpul protestelor din Franţa appeared first on Omniapres.