Trafic suspendat timp de o săptămână pe o stradă din centrul capitalei

09:20

În pofida violenţei poliţiei şi a interdicţiilor de a manifesta, protestele au devenit parte din viaţa de zi cu zi a multor oameni, a declarat liderul opoziţiei Svetlana Tihanovskaia, care se află în prezent în exil, potrivit Agerpres. „Aşa va fi până la victorie", a spus Tihanovskaia, lăudându-i pe protestatari pentru curajul lor, relatează DPA. Impressive bravery, self-organization, and determination of Belarusians. Despite the preventive terror campaign, people continue gathering for protest....