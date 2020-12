Cum s-au repartizat cele 1717 de voturi de la Orhei în alegerile parlamentare din România

12:15

Noul Cod Administrativ, în vigoare din aprilie 2019, a îngreunat unele proceduri și a creat obstacole suplimentare jurnaliștilor care solicită informații de interes public în baza Legii privind accesul la informație. Pentru a clarifica anumite prevederi legale și a elimina incertitudinile, API a organizat webinarul “Codul administrativ nou: aspecte practice și dificultăți privind accesul la ... The post Jurist-avocat: “Legea accesului la informație și Codul Administrativ nu sunt pe baricade” first appeared on Radio Orhei.