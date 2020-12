La Chișinău mii de manifestanți au cerut demisia guvernului și alegeri anticipate

11:30

Președinta aleasă a R. Moldova, Maia Sandu a chemat joi dimineață la un protest în fața Parlamentului, „pentru o țară în care este ordine și dreptate". Protestul, la care au participat zeci de persoane, este provocat de proiectul de lege al socialiștilor, prin care Serviciul de Informații și Securitate (SIS) este mutat de la președinție, ...