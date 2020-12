Expert: „Rata șomajului în RM a scăzut în timpul pandemiei”. Cum se explică fenomenul

11:20

UPDATE 11.11: Participanții la protest cer demisia Guvernului Chicu și alegeri parlamentare anticipate. Protestatarii scandează mai multe lozinci: „Șor și Dodon – la tomberon”, „Demisia!”, „Anticipate!” etc. În aceste momente, în capitală are loc o acțiune de protest a cetățenilor țării „Apărăm votul și voința poporului”, transmite CURENTUL. Protestul are loc în Piața Marii […]