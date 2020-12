Alte 808 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în R. Moldova

11:00

Persoanele cu dizabilități reprezintă circa 7% din populația țării. La 1 ianuarie 2020, conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul estimat al persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova a constituit 177 mii de persoane. Dintre acestea, 10,7 mii sunt copii și adolescenți. Aproape fiecare a șaptea persoană cu dizabilitate... The post 177 de mii este numărul persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova appeared first on Portal de știri.