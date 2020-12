„Cauza relelor noastre este Rusia lui Putin”. Care este, potrivit lui Octavian Țîcu, scăparea de toate necazurile?

15:00

Deputații din parlamentului Republicii Moldova s-au întrunit pe 4 decembrie într-o nouă ședință plenară. Fracțiunile PAS și PDM au anunțat că vor boicota întrunirea. Biroul permanent s-a întrunit în ședință la ora 12:00 și a decis convocarea Parlamentului în ședință plenară la ora 15:00. De asemenea, astăzi deputații din Biroul permanent au decis să îl […] The post Deputații s-au întrunit într-o nouă ședință plenară. PAS și PDM o boicotează (LIVE) appeared first on NewsMaker.