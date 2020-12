Ce am învățat într-un an de când folosesc cupa menstruală. Cele mai frecvente întrebări pe care le poți avea

Luna trecută, toată lumea discuta despre faptul că Scoţia a devenit prima țară din lume care distribuie gratuit tuturor femeilor și fetelor produse de igienă intimă. Astfel, tampoane și absorbante pot fi găsite gratuit în anumite locuri publice precum centre comunitare, cluburi pentru tineri și farmacii. La noi se pare că va mai dura ceva timp până vom avea astfel de beneficii pentru femeile din țară, dar între timp, putem populariza o alternativă sănătoasă și ieftină a produselor de unică folosință pentru igiena intimă – cupa menstruală. Vă povestesc ce am învățat în primul an de folosire a cupei menstruale. Articolul Ce am învățat într-un an de când folosesc cupa menstruală. Cele mai frecvente întrebări pe care le poți avea apare prima dată în #diez.

