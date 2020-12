Mii de oameni protestează în PMAN: Edilul din Strășeni îndeamnă primarii să „nu mai lucreze pentru Șor și Dodon”

UPDATE 12:15 // Primărița orașului Strășeni, Valentina Casian, s-a alăturat protestului pentru demiterea guvernului și a venit cu un mesaj de îndemn pentru toți primarii din localitățile Republicii Moldova ca să nu mai lucreze pentru partidele lui Șor și Dodon, ci pentru cetățenii care le-au oferit votul și le-au încredințat funcția. „Suntem peste 20.000 de cetățeni suntem aici pentru a ne susține țara. Noi suntem poporul! Noi suntem puterea. Vreau să vă îndemn să nu mai lucrați pentru partidele lui Dodon și Șor, lucrați pentru cetățeni care v-au încredințat aceste funcții. Am greșit și unii continuă să mai greșească. Am greșit când am crezut în tot felul de alianța. Mai greșim când nu reacționăm, când un deputat rupe o hartă în Parlament. Copiii nu ne vor ierta, dacă mai greșim”, a declarat primarița orașului Strășeni.-------------------------------------------------UPDATE 12:00 // Președintele ales, Maia Sandu, a venit alături de oameni în PMAN, pe care îi îndeamnă să protesteze pașnic și să respecte regulile în context de pandemie. Unica soluție pentru oprirea acestui acest atac împotriva cetățenilor sunt alegerile anticipate. Cea mai scurtă cale spre anticipate este demisia guvernului. Vreau să-l întreb pe domnul Chicu dacă vrea să conducă guvernul expiratului Dodon. Acest guvern îngrijește hoții, nu de oamenii onești”, a declarat Maia Sandu.---------------------------------------------------UDPATE 11:45 // Mai mulți deputați s-au alăturat protestului din PMAN și țin în aceste momente discursuri în fața participanților. Oamenii sunt îndemnați să păstreze distanța și să poarte corect masca. „Sunt mândru să văd atâția oameni buni în PMAN. Datorită vouă pe 15 noiembrie am câștigat o bătălie. Această victorie s-a datorat tuturor. Dodon și Șor sunt doi bandiți și tâlhari, vor să fure din nou victoria noastră. Zilelea astea în Parlament a fost o nuntă. Aceștia au hotărât să compromită victoria noastră. Atunci când Dodon vorbește de anticipate, el minte”, a declarat Igor Grosu. „Conștientizăm cât este de gravă situația în condiții de pandemie, dar Igor Dodon ne-a scos astazi în piață. În loc să plece din funcție, el încearcă să uzurpeze puterea. Ceea ce face Dodon este atentat asupra viitorului Republicii Moldova. Prin intermediul Guvernului lui docil propune niște porcării” a declarat vice președintele Platforma DA, Alexandr Slusari. ----------------------------------------------------UPDATE 11:15 // Mii de oameni cer în aceste momente în PMAN demiterea guvernului și declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Cu drapeluri în mâini, cetățenii scandează „Jos corupția”, „Jos uzurpatorul”; „Șor și Dodon la pușcărie”. „Respectăm regulile de siguranță și purtăm corect masca. S-au adunat oamenii din toată țara, Dodon ne-a adus țara la prăpastie”, au declarat organizatorii. --------------------------------------------------------Începând cu ora 11:00 deja sute de oameni s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale la protestul „Apărăm votul și voința poporului” unde se va cere demisia Guvernului.

