O nouă modă se răspândește în lume: operații pentru lungirea picioarelor: Clienții vor să fie mai înalți, în ciuda durerilor

Sam Becker era cel mai înalt copil din liceul său în primul an de școală, dar până la sfârșitul liceului colegii săi îl lăsaseră în urmă. Devenise cel mai mic de înălțime. „Când am mers la facultate, am observat că sunt mai scund decât mulți dintre băieți și chiar fete”, spune el. Îți afectează viața. Sincer, femeile nu se întâlnesc în general cu băieți mai scunzi decât ei. Cel mai greu a fost că simțeam că nu voi putea găsi o soție", povestește tânărul. Sam, acum în vârstă de 30 de ani, din New...

