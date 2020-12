Operațiune VAMĂ-SIS: anabolizante depistate într-un autoturism cu numere diplomatice

11:30

Curtea Constituțională a avizat pozitiv inițiativa Guvernului de revizuire a Constituției ce se referă la autoritatea judecătorească. Potrivit documentului, judecătorii vor fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, de către președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al magistraturii. Președintele poate respinge doar o singură dată candidatura propusă de CSM. O altă ...