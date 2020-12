Fiecare al 4-lea medic a suferit sau suferă de infecția Covid-19

16:20

Comisia națională extraordinară de sănătate publică (CNESP) a decis insituirea stării de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul țării în perioada 30 noiembrie 2020 – 15 ianuarie 2021. Decizia a fost luată astăzi, în cadrul unei noi ședințe a CNESP, condusă de premierul Ion Chicu. „Am ajuns la un The post CNESP declară stare de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul țării appeared first on Omniapres.