Ultima oră – Anabolizante depistate într-un autoturism cu numere diplomatice

Comunitatea de afaceri semnatară susține inițiativa Ministerul Finantelor al Republicii Moldova de a plafona taxele locale, care are drept scop asigurarea previzibilității și predictibilității activității de întreprinzător. Autonomia locală este unul din principiile de bază ale administrației publice locale, fiind garantată atât de legislația națională, cât și de cea internațională.