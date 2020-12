Record negativ! 1728 de cazuri de COVID-19 într-o singură zi

14:50

Într-o postare pe contul său de facebook, Sergiu Sârbu amintește că el și colegii săi au optat întotdeauna ca SIS să fie sub control parlamentare. „Noi am fost cei care în 2016 am susținut ideea transferării Serviciului de Informații și Securitate sub control parlamentar. Am fost cei care în 2019 ne-am opus acordării unor atribuții în privința acestei structuri șefului statului. Am explicat încă atunci că este o greșeală și ne bucurăm că acest lucru a fost înțeles. În această situație, cum puteam noi să nu susținem proiectul prin care se revine la normalitate?”, a scris deputatul.El menționează că Republica Moldova este țară parlamentară, iar președintele este o figură simbolică și care trebuie să joace rolul de mediator imparțial între instituțiile statului, dar nu să controleze instituții și să facă presiuni.