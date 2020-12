Poliția a anunțat că va asigura ordinea publică la protestul planificat pentru mâine

11:30

Liderul Platformei DA, Andrei Năstase consideră inițiativa socialiștilor de a muta SIS de sub controlul președintelui în suordinea Parlamentului drept „bombiță pe teme artificiale”, lansată de președintele în exercițiu Igor Dodon. Într-o conferință de presă, organizată în paralel cu protestul din fața Parlamentului la care a chemat președinta aleasă Maia Sandu, Andrei Năstase atrage atenți ... The post Platforma DA consideră problema subordonării SIS o „bombiță artificială” lansată de Dodon first appeared on Radio Orhei.