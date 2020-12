Rusia începe de sâmbătă vaccinarea în masă contra Covid-19

00:50

Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, președinta aleasă a Moldovei, Maia Sandu, a spus că o lupta împotriva corupției și a „schemelor” ar putea fi eficientă și prin aducerea mai aproape a regiunii transnistrene de Moldova. Răspunzând criticilor aduse de Moscova, prin vocea șeful diplomației ruse Serghei Lavrov, Maia Sandu a precizat că nu este nimic nou nici în poziția sa – care a fost mereu poziția Moldovei, și nu e nimic nou nici în poziția Rusiei. Analistul occidental Vladimir Socor comentează cererea președintei alese, Maia Sandu, de a retrage armata rusă din estul țării.Europa Liberă: Să vorbim despre chestiunea transnistreană și despre felul cum se înțelege reglementarea transnistreană la Chișinău și la Moscova, după acest schimb de replici între Chișinău și Moscova. Președinta aleasă, Maia Sandu, a repetat ceea ce-au spus și alți conducători ai R. Moldova, că Federația Rusă trebuie să-și retragă militarii ruși din stânga Nistrului. De ce s-a supărat Moscova la auzul acestei declarații făcute de Maia Sandu? Vladimir Socor: „Pe mine mă bucură faptul că dna Maia Sandu abordează această problemă într-un stil profesionist, calm și fără emoții. Mă bucură de asemenea faptul că ea a spus că, atunci când se va duce în vizită la Moscova, ceea ce dorește să facă, va discuta această problemă cu conducerea Rusiei. Inclusiv, poate, cu ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu. Și în discuția dnei Sandu cu Dvs., dnă Valentina, dna Sandu a abordat chestiunea profesionist și calm.”Europa Liberă: Și ea a spus că nu este nimic nou în poziția sa, care este poziția R. Moldova, și nu e nimic nou nici în poziția Federației Ruse. Vladimir Socor: „Dna Sandu a adus lucruri noi în poziția ei în interviul recent cu ziarul Ukrainska Pravda din Kiev, unde a spus că R. Moldova a abordat problema aceasta într-un spirit moale, prea moale, de exemplu, recunoscând Transnistria ca fiind parte a conflictului și negociind de la egal la egal cu Transnistria în Formatul 5+2, dar și în afara lui. Aceasta este o greșeală enormă a R. Moldova, pe care Ucraina a știut să o evite. Ucraina nu recunoaște autoritățile din Donbas ca fiind parte a conflictului. Rusia este parte a conflictului. Exact așa stă situația și în R. Moldova - Rusia este parte a conflictului. Și îmi permit să remarc, pentru dna Maia Sandu, nu ar fi indicat ca noua președintă a R. Moldova să se refere la Rusia ca având un rol de mediator. Într-adevăr, acesta este statutul oficial al Rusiei în negocieri, un statut consfințit de multă vreme de R. Moldova și acceptat ca atare de partenerii occidentali, din păcate. Dar asta nu înseamnă că această cedare este una veșnică. Președintele R. Moldova, prim-ministrul, ministrul de externe nu trebuie să se refere la Rusia ca mediator. Rusia este, da, un participat în Formatul 5+2. Așa a spus și dna Sandu: Rusia este un participat în Formatul 5+2. Să ne ferim ca noi să fim cei care acordăm Rusiei titlul de mediator, Rusia este parte la conflict.”Europa Liberă: Dle Socor, totuși cererea dnei Sandu de a retrage militarii ruși din Estul Moldovei a fost calificată de șeful diplomației ruse ca una iresponsabilă și el zicea că Rusia cu greu va putea să o accepte, a avertizat că încetarea controlului asupra depozitului de muniții din Transnistria ar putea avea anumite consecințe. Vladimir Socor: „Domnul Lavrov și alte oficialități rusești folosesc cuvinte grele, grave - iresponsabil -, ca un fel de avertisment pentru dna Maia Sandu, ca dânsa să nu ridice în mod ferm această problemă atunci când se va duce la Moscova. Deci, cuvintele astea din partea lui Lavrov și alți oficialități rusești au acest rol de avertisment înaintea vizitei dnei Sandu la Moscova.”Europa Liberă: Eventual, dacă o să fie invitată și dacă o să aibă loc această vizită. Vladimir Socor: „Se preconizează. Dna Sandu a declarat public că dorește să facă această vizită și e foarte bine că dorește să facă această vizită. A indicat și agenda vizitei, care nu se limitează în niciun caz la Transnistria, e mult mai largă.”Europa Liberă: Dar ca să continuăm despre reglementarea transnistreană. A venit și o reacție din partea președintelui în exercițiu. Igor Dodon susține că R. Moldova nu are nevoie de dezghețarea conflictului transnistrean, iar aceste declarații, pe care le-a făcut președinta aleasă Maia Sandu, ar putea duce la destabilizări, în opinia lui. De ce să fie această reacție? Și cum o înțelegeți Dvs., această reacție?Vladimir Socor: „Și politica dlui Dodon este cunoscută de când îl știm pe dl Dodon, de 5-6 ani încoace. Aceasta este poziția dlui Dodon, nici aici nu e nimic nou. Dar acum dl Dodon se află într-o fază foarte neobișnuită pentru dânsul în cariera sa politică. A pierdut alegerea prezidențială, riscă să piardă alegători, care se vor duce în direcția partidului lui Șor sau spre partidul lui Usatîi. Și dl Dodon dorește acum, eu cred – chiar cu disperare, să-și demonstreze propria lui valoare de utilitate față de Moscova. De aceea face dl Dodon și partidul său, Partidul Socialiștilor, de aceea fac ei atâta exces de zel cu proiectele de legi în parlament - despre limba rusă, despre programele de televiziune rusești, despre Găgăuzia și alte asemenea -, ca să demonstreze valoarea lor de întrebuințare față de Rusia și să nu piardă sprijinul Rusiei. Sprijin modest, de altfel, au avut sprijin foarte limitat, dar nu doresc să piardă nici măcar acest sprijin limitat, pentru că partidul riscă foarte mult. De aceea, dl Dodon se agită și de aceea dă asemenea răspunsuri dnei Maia Sandu.”Europa Liberă: Dar credeți că ar fi o primă confruntare majoră a dnei Maia Sandu cu Federația Rusă în calitate de președinte ales pe tema retragerii trupelor rusești din Estul Moldovei?Vladimir Socor: „Nu, nu! Nu va fi nicio confruntare. Nici majoră, nici de alt fel. Lucrurile sunt stabile. Dar dna Maia Sandu are datoria, pe care, sunt sigur că o înțelege și dânsa, să schimbe poziția R. Moldova în bine. Dânsa a criticat poziția R. Moldova în interviul din Ukrainska Pravda, a spus de ce poziția R. Moldova e greșită: e prea moale, pentru că recunoaște Transnistria ca parte la conflict, printre altele. Dar dânsa trebuie să se gândească și, eventual, să fie consiliată de profesioniști, pentru a schimba poziția R. Moldova în bine, în mod structural. Nu pe la margine, dar structural. Ce ar însemna această schimbare? În primul rând, să nu mai facă diferențierea între trupele rusești cu misiune de pacificare, pe de o parte, și trupele rusești cu misiunea de a păzi depozitele de muniție, pe de altă parte.Poziția R. Moldova, împărtășită, deocamdată, în mod provizoriu, și de dna Sandu, face această diferențiere, cere retragerea necondiționată a trupelor ne-pacificatoare, care nu au misiunea de pacificare, dar se pronunță pentru rămânerea – sau pentru tolerarea – trupelor zise pacificatoare, pentru a trece apoi la internaționalizarea misiunii, o misiune internațională sau multinațională comandată OSCE. De ce este greșită această poziție? Deoarece R. Moldova nu a consimțit niciodată în mod legal, juridic, la staționarea trupelor zise pacificatoare rusești. Ne reamintim că la summitul OSCE de la Istanbul, din 1999, nu se făcea această diferențiere. Se cerea unanim, de către OSCE, retragerea tuturor trupelor rusești în mod necondiționat. Mai târziu, a apărut diferențierea între trupele cu misiune pacificatoare și trupele care păzesc munițiile, introdusă în OSCE cam prin anii 2005-2006, de către ministrul de externe de atunci al Germaniei, dl Steinmeier, o persoană foarte binevoitoare față de Rusia. Tot dânsul ne-a blagoslovit cu desuveranizarea R. Moldova în Transnistria, prin intermediul pașilor mici. Germania, în timpul ministeriatului dlui Steinmeier, a introdus distincția dintre cele două tipuri de trupe, o distincție falsă. De ce? Rusia are trei batalioane pe malul stâng al Nistrului, care, prin rotație, fac serviciul de pacificatori, de păzitoare a munițiilor și de instrucție militară sau odihnă. Ele se rotesc în aceste misiuni. De aceea, Rusia ne-a păcălit cu acest aranjament. Ne-a păcălit, ne-a încurcat cu acest aranjament. Dar este imposibil să facem diferențiere între aceste trupe, deoarece, cum am spus adineaori, se rotesc. Toate se află pe teritoriul R. Moldova ilegal. Nu există niciun act juridic prin care R. Moldova a autorizat această prezență. Deci, noi nu trebuie să facem această diferențiere, toate trupele rusești de pe malul stâng violează suveranitatea R. Moldova. Aceeași suveranitate pe care Rusia spune că o respectă pe hârtie, dar împiedică exercitarea ei în practică. De aceea trebuie să punem capăt acestei poziții greșite, de a cere retragerea numai a unei părți a trupelor. Iar atunci când cerem transferarea celeilalte părți a trupelor într-o misiune internațională sau multinațională, prin mandat OSCE, noi nu trebuie să ne limităm la această simplă cerere. Căci, timp de 10-15 ani, Moldova se limitează la această cerere. Apare la o tribună, spune că cere acest lucru – și nu mai face nimic absolut după aceea! De aceea, trupele rusești rămân acolo veșnic! Sper ca Maia Sandu, care are atribuții de politică externă în postul de președinte...”Europa Liberă: Și comandant suprem...Vladimir Socor: „...exact, și comandant suprem... va trece la demersuri concrete, la propuneri concrete, pentru a grăbi desfășurarea unei misiuni multinaționale pe malul stâng al Nistrului. Să nu se mai limiteze la a cere în mod platonic această multinaționalizare, pentru ca apoi să nu mai facă nimic. Dna Sandu are acum și posibilitatea, și misiunea de a schimba poziția R. Moldova în modul pe care l-am arătat.”Europa Liberă: Și totuși, cu anumite ocazii, Moscova face anumite promisiuni. Ne amintim, și anul trecut, ministrul apărării al Federației Ruse spunea că țara sa va distruge munițiile de la Cobasna care au depășit termenul de exploatare și că procesul urma să fie realizat după normele ce funcționează în Federația Rusă. Așa a spus atunci, iar pregătirile ar fi trebuit să dureze un an de zile, dar nu există niciun semnal că Federația Rusă ar fi făcut ceva pentru lichidarea munițiilor de la Cobasna. De ce să arunce aceste declarații care nu au acoperire? Vladimir Socor: „Într-adevăr, Rusia nu a făcut nimic, dar cred că nici R. Moldova nu a întreprins niciun demers față de Moscova pentru a porni acest proces. Tocmai de aceea dna Sandu a spus în declarațiile dânsei, recente, că va ridica această problemă la Moscova. Chișinăul nu a ridicat această problemă la Moscova după ce dl Șoigu a făcut propunerea respectivă. Propunerea este, desigur, nesatisfăcătoare, deoarece presupune un proces strict bilateral între Moscova și Chișinău. Noi avem nevoie de un proces internațional și doamna Sandu a spus că va ridica această problemă. Pe bună dreptate, dna Sandu a apreciat faptul că propunerea lui Șoigu poate fi un prim pas constructiv. El trebuie explorat și dna Sandu va face acest lucru.”Europa Liberă: După atacurile concertate ale Kremlinului din această săptămână, au venit și declarații din Occident, mă refer la declarațiile Secretarului General NATO, dl Stoltenberg, care spunea că vede cum Rusia desfășoară trupe, cu încălcarea dorinței anumitor guverne din vecinătatea alianței, vecinătatea apropiată, și s-a referit, inclusiv, la integritatea teritorială și la independența R. Moldova și că este încă un exemplu al modului în care Rusia nu respectă dreptul internațional.Vladimir Socor: „Absolut! E foarte îmbucurător faptul că dl Stoltenberg își amintește de R. Moldova și cred că-și amintește într-un context mult mai larg, în contextul încordării crescânde a relațiilor între Rusia, pe de o parte, și Occident, pe de altă parte. Când se încordează relațiile pe toată tabla de șah, atunci cineva își amintește și de R. Moldova, care, altminteri, nu este prea des amintită.”Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. o cooperare a R. Moldova cu NATO, pentru că tot Secretarul General NATO a felicitat-o pe noua președintă că Moldova este o țară parteneră a Alianței și că chiar așteaptă să se întâlnească cu dna Sandu.Vladimir Socor: „Sigur că da! Și sper că se vor întâlni, dar pe plan practic dna Sandu spunea zilele trecute la televiziunea publică a R. Moldova, citez cuvintele dumneaei: Ați văzut în programul meu prezidențial ceva despre NATO? Altele sunt prioritățile astăzi. R. Moldova, din păcate, nu are capacitate instituțională de a coopera cu NATO, nu are nici capacitatea/posibilitatea de a recepționa asistență militară străină. R. Moldova îi lipsesc aceste resurse. Mare deosebire, între R. Moldova, pe de o parte, și Ucraina și Georgia, pe de altă parte. Acelea au posibilități foarte bune de a recepționa și de a fructifica asistență militară nu atât NATO, cât americană, trebuie să fim foarte conștienți de acest fapt. Asistența militară substanțială pe care o primesc Ucraina și Georgia nu este de la NATO, este de la SUA și un grup mic de țări - Canada, Marea Britanie -, care cooperează strâns cu SUA – este un fel de coaliție a celor cu voință. Deci, nu este din partea NATO - din partea SUA, bilateral, și a altor câteva țări care se asociază.”Europa Liberă: În acest mandat pe care îl va avea Maia Sandu, de patru ani, în calitate de președintă, vor fi evoluții pe dosarul transnistrean? Și aici cred că e bine să amintim că Grupul Operativ de Trupe Ruse are în jur de 1500 de militari, iar forța de menținere a păcii rusească este de aproape 500. Vladimir Socor: „Pe malul stâng sunt în mod oficial 1500 sau puțin peste 1500 de soldați ruși, în trei batalioane. Aceste unități se rotesc, fac prin rotație serviciu la paza depozitelor de muniții și serviciu de pacificatori. În momentul în care batalionul de pacificatori încetează misiunea sa, care mi se pare că durează 6 luni, el iese din misiunea de pacificare și intră în misiunea de pază. Iar batalionul care până în acel moment făcea misiunea de pază iese de acolo... ”Europa Liberă: ... și intră la pacificatori!Vladimir Socor: „Exact! Iar Comisia Unificată de Control are sub jurisdicția ei numai acel batalion care face serviciul de pacificare.”Europa Liberă: Vă întrebam dacă vor fi evoluții în dosarul transnistrean.Vladimir Socor: „Desigur, pentru prima dată în mulți ani, avem șansa să înregistrăm evoluții, dacă le declanșează dna Maia Sandu. Până acum, R. Moldova nu a avut o conducere suficient de capabilă, dar și suficient de demnă și curajoasă, pentru a iniția aceste schimbări. Toate conducerile au moștenit, una de la cealaltă, greșelile din trecut. Iar greșelile din trecut se datorează, în bună parte, mentalității generațiilor de conducători ai R. Moldova formate în Uniunea Sovietică, manifestând o teamă exagerată, dar și un respect exagerat, față de Rusia. Aceasta a fost mentalitatea care a predominat în R. Moldova și toate conducerile care s-au perindat, cu oameni formați în perioada sovietică, nu au avut demnitatea și curajul de a pune problema față de ruși în mod corect. Ucrainei i-au trebuit mulți ani în acest scop, dar a ajuns să depășească supușenia de tip sovietic față de Rusia; Georgia n-a manifestat niciodată supușenie de tip sovietic față de Moscova; Moldova este ultima care a moștenit această mentalitate. Iar acum, pentru prima dată, vom avea, probabil, la Președinție, și sper că și la guvern după alegerile anticipate, o nouă generație, care nu s-a format în perioada sovietică și care are noțiunea interesului de stat, noțiunea interesului național și care e capabilă să dialogheze cu Rusia așa cum se cuvine. Dna Maia Sandu deja a indicat acest lucru în interviurile dumneaei.”