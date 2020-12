Au votat pentru Unire // VIDEO

15:00

Clădirea Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Borceag, raionul Cahul, a fost reabilitată termic cu sprijinul Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE). Ieri, specialiştii instituției au efectuat o vizită în teritoriu pentru evaluarea lucrărilor şi au constatat că acestea sunt conforme normelor, transmite MOLDPRES. În cadrul proiectului au fost izolați termic pereții exteriori ai instituției, cu suprafața […] The post Gimnaziul din Borceag, raionul Cahul, a fost reabilitat termic appeared first on www.ziuadeazi.md.