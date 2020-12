Pavel Filip a chemat simpatizanții PD să iasă duminică la protestul organizat la îndemnul președintelui ales Maia Sandu

17:30

Președintele ales, Maia Sandu, îndeamnă oamenii să iasă mâine la protest, în legătură cu proiectul de lege privind scoaterea Serviciului de Informații și Securitate din subordinea șefului statului, proiect introdus pe agenda de mâine a Parlamentului de către deputați socialiști și ai fracțiunii Șor. „Regimul Dodon încearcă să ne fure rezultatele votului. Încearcă să ia ... The post Maia Sandu cheamă oamenii la protest mâine, la Parlament: „Gruparea Dodon-Șor vrea să ia SIS din subordinea președintelui” first appeared on Radio Orhei.