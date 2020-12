Ce au vizionat telespectatorii din Moldova înainte de alegeri. Top-ul talk-show-urilor și programelor informative

11:40

Președintele în exercițiu Igor Dodon a criticat-o pe președinta aleasă, Maia Sandu, pentru că și-a chemat susținătorii la protest pe 6 decembrie, în Piața Marii Adunări Naționale. Igor Dodon a amintit de pandemia de coronavirus, dar și de faptul că și Partidul Socialiștilor își poate chema simpatizanții în stradă, dacă va fi nevoie. „Maia Sandu […]