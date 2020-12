Alte 100 de mii de doze de vaccin antigripal vor ajunge în țară în zilele următoare

22:30

Inițiativa legislativă pentru modificarea Codului Serviciilor Media Audiovizuale, înregistrată în Parlament în data de 23 noiembrie, conține intervenții nejustificate și chiar periculoase pe mai multe articole. Reprezentanții ONG-urilor de media susțin că, în cazul în care se adoptă un proiect de lege cu asemenea contradicții, fără mecanisme, posibilitatea implementării acestuia...