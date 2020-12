Adresarea președintelui ales: Situația în țară este gravă

11:40

Economia elveţiană a înregistrat în trimestrul trei cel mai rapid ritm de creştere din ultimele patru decenii în condiţiile în care activitatea comercială şi-a revenit din colapsul cauzat de măsurile de lockdown, scrie Bloomberg. Produsul Intern Brut a avansat cu 7,2% mulţumită creşterii consumului şi a investiţiilor în echipamente şi... The post Economia Elveţiei a înregistrat cea mai mare creştere din ultimii 40 de ani appeared first on Portal de știri.