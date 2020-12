Khabib Nurmagomedov, dispus să revină în UFC pentru prețul corect

19:20

Miss Moldova, Miss World, Miss Bride of the World, Miss Exclusive of the World. Ina Chișlaru este cea care a reprezentat țara noastră în toate aceste concursuri. După ce a obținut titlul Miss Moldova, în 2007, a reprezentat Republica Moldova la concursul Miss World din China. După multe concursuri, călătorii și cunoștințe noi, ea a […]