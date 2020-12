Persoanele cu dizabilități vor primi câte 500 de lei

19:10

Din anul 1992, în lume se marchează Ziua Persoanelor cu Dizabilități. Aceasta are drept scop mobilizarea tuturor în suportul pentru bunăstarea acestor oameni și integrarea lor în societate. Ilie Ștefîrță s-a născut cu un handicap al coloanei vertebrale. Viaţa în scaunul cu rotile l-a făcut însă mai puternic, așa că acum și-o trăiește din plin. „Eu m-am născut cu spina bifida, adică am avut o chestie la spate cu care m-am născut. Eu așa sunt de când sunt eu, nu am avut probleme ca să mă accept si...