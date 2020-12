Nicio persoană nu a făcut gripă până acum în Republica Moldova

09:30

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a calificat marţi drept „iresponsabil" apelul lansat de Maia Sandu, câştigătoarea pro-europeană a alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova, de retragere a trupelor ruse de pe teritoriul ţării, relatează AFP, citată de Agerpres. „Este puţin probabil ca acest lucru să ajute la o soluţionare şi...