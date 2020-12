Amenzi de până la 47.500 de lei pentru profanarea mormintelor

09:00

O prevedere în acest sens este inclusă în proiectul politicii fiscale şi vamale pentru anul 2021. Este vorba de aplicarea unui impozit unic din vânzări în mărime de șapte la sută pentru companiile rezidente ale parcurilor IT. Reprezentanții firmelor spun că astfel de măsuri vor impulsiona dezvoltarea sectorului, care, în The post Guvernul va asigura facilități fiscale pentru companiile IT appeared first on Omniapres.