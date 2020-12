Serviciul de Asistență Stradală va găzdui minorii 24/24

10:45

Șeful statului Igor Dodon susține că s-au adeverit spusele sale, potrivit cărora, dacă Maia Sandu va învinge la prezidențiale în țară va începe va începe o perioadă de haos și destabilizare. Președintele a declarat, în cadrul emisiunii live de vineri, că protestele organizate în ajun de oponenta sa și haosul din Parlament organizat de forțele de dreapta sunt un nonsens.„Ceea ce am spus acum câteva săptămâni se adeverește. Amintesc că am spus că dacă voi învinge la alegeri va fi o anumită perioadă de conlucrare între Guvern, Parlament și Președinție. Tot atunci am preîntâmpinat că dacă va învinge oponentul meu, cel mai probabil, va începe o perioadă de haos și destabilizare. Cei care au învins la alegerile prezidențiale încearcă să destabilizeze situația din țară”, a declarat președintele.Igor Dodon susține că și el a putut să scoată lumea în stradă, pentru că aceștia nu sunt mulțumiți, dar pentru că este un politician responsabil nu va face acest lucru.„Nu am organizat proteste pentru că ținem la asigurarea ordinii și liniștii în societate”, a spus Dodon.Potrivit președintelui, Sandu, care a învins în aceste alegeri, are toate pârghiile și posibilitățile legale și poate evita, dacă dorește, dezordinile în țară.