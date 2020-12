Vitiuc - vicepreședinte al Parlamentului, iar Sârbu, Ivanov și Tauber - șefi de comisii; „Căsătoria Șordon va fi legalizată”

12:20

Dodon a fost întrebat, în cadrul emisiunii sale online, dacă și-a evacuat produsele din beciurile de la Condrița sau le-a lăsat președintelui ales Maia Sandu. „Păi a spus că nu se duce la Condrița. Ce să se ducă acolo și să le lase să se strice, tușonca sau ce mai este acolo? Glumesc. Noi am lăsat în ordine tot ce este la Condrița. Tot ce a fost al nostru am luat și am trecut la casa noastră. În rest este regulă. Este mult pește în iaz. În ultimii trei ani, două tone de pește am dat în iaz. Numa...