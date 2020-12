Noi rețineri în dosarul „fraudei bancare”. Procuratura Anticorupție a desfășurat percheziții la domiciliul mai multor persoane suspecte

13:30

MAIB urcă și în acest an pe podiumul performanței, fiind desemnată „Banca Anului” în Republica Moldova de prestigioasa revistă financiară britanică The Banker, parte a grupului Financial Times. Articolul Moldova Agroindbank – „Banca Anului” 2020 în Republica Moldova potrivit The Banker apare prima dată în #diez.