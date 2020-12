Vot în două lecturi: SIS trece în subordinea Parlamentului

11:40

”În jurul vârstei de 1,8 ani, soțul mi-a zis să citesc despre autism pentru că lui îi pare că fiul nostru Călin are autism. Am citit și a început toată nebunia…Avea toate semnele… Și am purces pe lungul drum al diagnosticării: medicul de familie, pediatru, Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel”… Un an de zile am […]