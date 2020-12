Lipsă de psihologi în spitale. Specialist: Toate afecţiunile pornesc de la cap

03:30

Foarte la moda in urma cu cativa ani, spirulina fost data la o parte din schema de tratamente naturiste, de catre noi si noi remedii care apar incontinuu, transmite incomemagazine.ro Spirulina este o micro-alga ce contine multe proteine, fier si beta-caroten in cantitati ridicate. Utila in special in starile de convalescenta, spirulina este foarte buna si pentru intarirea imunitatii. Iata cateva d