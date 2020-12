Formațiunile de opoziție din Armenia susțin formarea unui guvern de tranziție până la noi alegeri

20:10

Președinta aleasă a Republicii Moldova, Maia Sandu, vorbește într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă despre prioritățile sale în politica externă și relațiile cu țările vecine, despre reglementarea transnistreană, și dă o replică recentelor critici ale Moscovei la cererea sa repetată privind retragerea trupelor rusești staționate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova.Europa Liberă: Dvs. v-ați propus să scoateți R. Moldova din izolare pe plan extern – o să trecem acum și la politica externă – e ușor să scoți R. Moldova din izolare? Ați anunțat deja că se pregătește o vizită, pe care urmează s-o întreprindeți la începutul anului viitor la Kiev și, cel mai probabil, liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis, va veni în vizită la Chișinău după ce va avea loc procedura de învestire a Dvs. în funcția de președintă. Acesta este un prim pas de a scoate R. Moldova din izolare, relațiile bune cu cei doi vecini?Maia Sandu: „Acesta este un prim lucru pe care trebuie să-l facem, să refacem relațiile firești cu vecinii. Și, da, de aici începem. Cum am zis, am avut discuții telefonice și cu președintele României, și cu președintele Ucrainei. Va fi, în scurt timp, o vizită a președintelui Klaus Iohannis la Chișinău și, cel mai probabil, în luna ianuarie, voi întreprinde o vizită la Kiev. Și, dincolo de asta, îmi propun, bineînțeles, să refacem relațiile R. Moldova cu multe alte țări și instituții regionale sau internaționale. Există o mare deschidere! Am văzut asta și din numărul de felicitări sau de scrisori de felicitare, pe care le-am primit și pe care continui să le primesc, și mesaje de susținere. Este o oportunitate foarte bună și o voi folosi, așa încât cetățenii R.Moldova să poată să beneficieze de relații bune cu toți. ”Europa Liberă: Dar ce proiecte, în plan bilateral, ați vrea, în mandatul Dvs., să aibă sorți de izbândă, în relația cu Bucureștiul și în relația cu Kievul? Maia Sandu: „În relația cu Bucureștiul avem propuneri multe, pe care le-am dezvoltat atunci când eram în guvern, doar că ele au rămas pe hârtie, din cauză că s-a schimbat guvernarea de la Chișinău. Acum eu îmi doresc să avansăm, să începem implementarea acestor proiecte. Sunt și proiecte importante care țin de infrastructură. De exemplu, construcția de poduri, cum ar fi podul de la Ungheni. Sunt proiecte care țin de mediu, sunt proiecte energetice, sunt proiecte care țin de educație și cultură, pe medicină.”Europa Liberă: Gazoductul Iași-Chișinău când va fi pe deplin funcțional?Maia Sandu: „Atunci când se vor finaliza lucrările pe partea română, pe teritoriul României, acolo unde trebuie lărgită țeava. Inclusiv acest lucru vreau să-l discut, să vedem dacă se pot urgenta aceste lucrări, să se poată da în exploatare rețeaua lărgită mai devreme decât se planifica. Exact aceste lucruri am de gând să le discut și pe celelalte dimensiuni. De exemplu, anul 2021 este foarte important din perspectiva relațiilor cu UE, pentru că acum noi negociem următorul plan de acțiuni pentru implementarea Acordului de asociere și acum, la Bruxelles, se decide asistența financiară pentru 2021-2027. Deci, de modul în care vom formula necesitățile noastre, de modul în care vom reuși să convingem că suntem serioși pe toate aceste domenii, va depinde cât de multă asistență putem să planificăm. Sigur, după aceasta, deja depinde de lucrurile concrete pe care le facem și dacă această asistență devine realitate. Dar este un an foarte important pentru planificarea sprijinului din partea UE. Eu o să mă implic și o să fac tot ce pot. În același timp e nevoie de un parlament cu oameni cumsecade și, bineînțeles, și de un guvern cu oameni cumsecade. Dar chiar și până la alegerile parlamentare o să mă implic, ca să putem să obținem cât mai mult pentru oameni.”Europa Liberă: Dacă-mi amintesc eu bine, pe parcursul aproape a zece ani, mulți exponenți ai guvernărilor au anunțat că vor merge să depună, la Bruxelles, o cerere de aderare la UE. Vă propuneți și Dvs. un asemenea scop? Bruxelles-ul este reticent, deocamdată, la lărgirea UE și la mutarea hotarelor mai spre Est.Maia Sandu: „Nu sunt tocmai de acord cu Dvs. aici. Dacă judecăm după experiența Macedoniei de Nord și a Albaniei, din acest an, o să vedeți că nu este așa de multă reticență. E nevoie de o sinergie a lucrurilor, este important să ai susținători la Bruxelles și eu cred că putem spune că avem susținători la Bruxelles. Dar este important să avem progrese și aici, în țară. Și cel mai important este să deblocăm reforma justiției, acesta este cel mai important lucru. Pentru asta, e nevoie să ne facem temele. Și ca să ne facem temele, nu este suficient să avem un președinte care vrea ca aceste lucruri să se întâmple și muncește ca aceste lucruri să se întâmple – e nevoie să schimbăm și parlamentul, și guvernul. Eu sunt optimistă în raport cu acest pas, inclusiv, pornind de la experiența altor țări, dar acum mingea se află în curtea noastră. Noi trebuie să ne apucăm serios de lucru. Nu doar pentru UE și nu doar pentru a depune cererea de aderare, dar pentru ca să scoatem țara din acest cerc vicios al corupției și sărăciei.”Europa Liberă: Moldova pe calea reintegrării: cu sau fără regiunea transnistreană? Și o să ajungem să ne spuneți cum vedeți Dvs. identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană?Maia Sandu: „Bineînțeles că noi ne putem mișca împreună cu toată țara, deci, nu se pune problema să ne integrăm pe bucăți, și nu există o soluție foarte simplă – am spus-o foarte deschis, întotdeauna, la Dvs., aici. Pe de altă parte, dacă vedem, astăzi regiunea transnistreană exportă peste 60% în țările UE. Deci, dacă ne uităm pe plan economic, pe plan comercial, legătura dintre regiunea transnistreană este foarte puternică, pe partea europeană. Ceea ce poate să facă Chișinăul, unilateral, sunt anumite lucruri, ceea ce Chișinăul poate să facă cu alți parteneri, este alt lucru. Am repetat, lupta împotriva contrabandei, împotriva schemelor de corupție, este un subiect care, în mare parte, poate fi făcut unilateral de către Chișinău. În momentul în care există voință politică, se pot opri schemele, așa cum am reușit noi să facem anul trecut, în guvern.”Europa Liberă: Dispariția schemelor ar putea să aducă mai aproape cele două maluri ale Nistrului?Maia Sandu: „Dispariția schemelor înseamnă că vor fi furați mai puțin și oamenii de pe malul drept, și oamenii de pe malul stâng. Pentru că contrabanda înseamnă că nu se plătesc impozite, schemele înseamnă că cineva este furat și sunt furați și oamenii de pe malul drept și oamenii de pe malul stîng. Se trăiește, din păcate, în sărăcie, și aici și dincolo, oamenii sunt disperați și aici și dincolo. Deci, problemele sunt similare și, inclusiv în aceste alegeri, am văzut că oamenii înțeleg acest lucru. Este clar pentru toți că trebuie să căutăm această soluție politică sau trebuie să aprobăm această soluție politică, inclusiv într-un format mai larg. Acesta este formatul 5+2. Soluția politică trebuie să fie agreată de toți cetățenii, să fie agreată de toate forțele politice din R. Moldova. Vom continua acest dialog ca să putem ajunge să identificăm această soluție.”Europa Liberă: De la momentul adoptării constituției, este un articol în legea fundamentală, care stipulează că este un stat neutru, dar iată că încă de atunci și până astăzi, pe teritoriul R. Moldova, staționează trupele rusești. Și atunci când autoritățile R. Moldova încearcă să-i amintească Federației Ruse că trebuie să-și evacueze armata de pe teritoriul R. Moldova, partea rusă reacționează bolnăvicios. Iată, chiar și după ultima ultima declarația pe care o făceați Dvs. referitor la retragerea trupelor străine și la transferarea trupelor de pacificare într-o misiune cu mandat internațional, ministrul de externe Lavrov, dar și alți demnitari din Federația Rusă, au încercat să vă reproșeze. Și dl Lavrov, de exemplu, a calificat drept iresponsabil apelul lansat de Dvs., când ați cerut retragerea trupelor ruse de pe teritoriul R. Moldova și transformarea misiunii de pacificare într-o misiune civilă. Iată, o să-l mai citez pe dl Lavrov, care spune: Este puțin probabil ca acest lucru să ajute la o soluționare și să putem accepta astfel de cereri, destul de iresponsabile. Maia Sandu: „Eu am reiterat poziția statului R. Moldova, nu e nimic nou în asta, asta a fost întotdeauna poziția statului R. Moldova. Partea rusă a repetat poziția Federației Ruse. Iarăși, nici aici nu este nimic nou. Dar, în general, discuțiile - pentru că e nevoie de discuție ca să ajungem la o soluție - trebuie duse dincolo de schimbul de replici în spațiul public și asta intenționez să fac, și am spus asta de fiecare dată, de aceea sunt deschisă pentru discuții și pe acest subiect, și pe alte subiecte care țin de agenda noastră bilaterală, pentru că sunt și alte subiecte. Sunt subiecte care țin de probleme economice și comerciale, sunt și subiecte care țin de protecție socială pentru cetățenii noștri care au muncit sau muncesc în Rusia. Toate aceste lucruri trebuiesc discutate și, așa cum am spus și în campanie, eu sunt deschisă și o să muncesc la fel de mult pentru a avea o politică externă activă și în interesul cetățenilor pe partea de Vest, și pentru a avea o politică externă activă și în interesul cetățenilor noștri pe partea de Est.”Europa Liberă: Dar cum înțelegeți această poziție atât de categorică a Federației Ruse de a nu-și retrage armata de pe teritoriul R. Moldova?Maia Sandu: „Federația Rusă întotdeauna a avut această poziție, nu este o noutate, repet, este o poziție diferită decât poziția R. Moldova, urmează să continuăm discuțiile ca să ajungem la o soluție. În același timp, vreau să vă amintesc că, atunci când vorbim despre retragerea munițiilor, de exemplu, ministrul Șoigu (ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu - n.r.), anul trecut, a recunoscut, și-a exprimat disponibilitatea de a discuta despre reutilizarea acestor muniții, adică distrugerea lor sau retragerea lor, și este un început bun, această discuție trebuie s-o continuăm.”Europa Liberă: Sunteți optimistă când e vorba despre reglementarea problemei transnistrene?Maia Sandu: „Eu sunt realistă. Știu că nu este un subiect simplu, vreau să reiterez aici că există principii foarte importante, care trebuie să stea la baza conflictului nostru transnistrean. Unul dintre ele este respectarea integrității teritoriale și independenței naționale și toată lumea recunoaște acest principiu care trebuie să stea la baza reglementării conflictului și asta este foarte bine. Și alt principiu foarte important este că această soluție trebuie să fie pașnică, trebuie să fie o soluție strict diplomatică, politică, pașnică. Pornind de la aceste două principii, urmează să căutăm această soluție. Nu este simplu, dar sunt pași pe care putem să-i facem, așa încât să ajungem la o soluție politică a conflictului.”Europa Liberă: Mulți cunoscători ai dosarului transnistrean spuneau (și rămân la ideea) că s-a greșit atunci când s-au pus pe picior de egalitate două părți, Chișinăul și Tiraspolul. Vreau să vă întreb dacă Dvs. credeți că dialogul dintre Chișinău și Tiraspol trebuie să-l poarte inclusiv președinta și liderul de acolo?Maia Sandu: „În acești ani, s-au semnat peste trei sute de documente, unele dintre ele sunt în continuare secretizate, nici nu știm ce angajamente s-au făcut, multe dintre ele se bat cap în cap.”Europa Liberă: Acum o să aflăm de la Dvs. ce secrete au fost acolo.Maia Sandu: „Da, sperăm să le vedem pe toate și să le descoperim. Multe dintre ele se bat cap în cap, deci nu a fost un proces coerent, în care să fie claritate: de unde pornim și unde ajungem. Și asta este în continuare o întrebare: care este drumul spre soluția politică? Acum suntem în situația în care suntem, există un format, formatul 5+2, care trebuie făcut funcțional, pentru că ultima vreme nu s-a întâmplat mare lucru acolo și trebuie să continuăm să dialogăm, fără dialog nu avem cum să identificăm soluția.”Europa Liberă: Eventual, o să acceptați să vă întâlniți și cu Krasnoselski?Maia Sandu: „Întâlnirile nu se fac de dragul întâlnirilor. În momentul când există o problemă, există un motiv, există un obiectiv, atunci discutăm, dar așa, să anunțăm întâlniri de dragul întâlnirilor, acestea nu-și au rostul.”Europa Liberă: Igor Dodon, care-și încheie mandatul, a anunțat că, în calitate de lider al Partidului Socialiștilor, ar putea să efectueze încă o vizită în Federația Rusă și a spus că la 1 ianuarie expiră termenul pentru exportul preferențial în Rusia. Cine va negocia prelungirea acestui termen? Maia Sandu: „Acest subiect ține de responsabilitatea guvernului, pentru că guvernul face acest lucru, dar noi am discutat inclusiv cu ambasadorul Federației Ruse acest subiect și, din cât înțeleg eu, există disponibilitate pe partea rusă și o să o să discutăm în continuare, o să discutăm și pe platforma parlamentară, pentru că colegii mei s-au întâlnit și au discutat cu ambasadorul, dar este și responsabilitatea guvernului și sperăm ca acest lucru să se facă la timp, să nu fie afectați exportatorii noștri.”Europa Liberă: Problema creditului rusesc mai rămâne în actualitate?Maia Sandu: „Aș vrea să discut cu prim-ministrul, să văd ce surse de finanțare are și, în genere, care este situația, dacă se renegociază condițiile, dacă s-a discutat despre alte condiții pentru acest credit, dacă s-au solicitat bani din altă parte. Deci, până la urmă, ce ne interesează pe noi este ca sursele de finanțare să fie cât mai ieftine și să nu comporte anumite riscuri. Am spus-o și data trecută: nu sunt împotriva banilor rusești. Eu doar vreau să mă asigur că în acordul de credit nu sunt prevederi care să îndatoreze RM din contul unor debitori privați. Și doi: să ne spună care este cea mai joasă dobândă, cea mai joasă rată. Acestea sunt principiile care rămân, în continuare, în vigoare.”Europa Liberă: În cooperarea moldo-ucraineană ce vă doriți cel mai mult, din moment ce ați anunțat că veți merge în vizită la Kiev și o să aveți o discuție cu omologul Dvs.?Maia Sandu: „Să ne refacem relațiile, pentru că mi se pare nesănătos să nu ai relații deloc cu o țară vecină. Dincolo de reluarea acestor relații, sigur că sunt mai multe lucruri, pe care trebuie să le discutăm. Avem și o agendă mai complicată, care ține de problema mediului sau de problema ecologiei, în bazinul Nistrului, și acest complex hidroenergetic. Sunt probleme care țin de delimitarea hotarelor, pe care trebuie să le discutăm. Deci, sunt mai multe probleme sensibile, care sunt pe agendă de mai mult timp și la care trebuie să căutăm soluții. Sunt probleme care țin de securitatea regională și trebuie să le discutăm împreună. Inclusiv partea care ține de apropierea noastră de UE, pentru că și Ucraina declară aceleași intenții și trebuie să vedem cum sincronizăm anumite obiective, așa încât să putem să beneficiem de sprijin din partea UE și să putem să ne mișcăm în aceeași direcție.”Europa Liberă: Dar pe dosarul transnistrean ar putea să coincidă viziunile celor două părți, R. Moldova și Ucraina?Maia Sandu: „Ucraina este parte a acestui format de discuții și bineînțeles că este un subiect foarte important pentru ei.”Europa Liberă: Doamnă președintă, ați amintit cât de grea rămâne situația la capitolul redresării situației pe timp de pandemie de Covid-19 și se cunoaște deja că și în sistemul sanitar lucrurile nu stau bine, s-a anunțat că paturi aproape că nu mai există, cunoaștem și atmosfera care domină în rândul lucrătorilor medicali, mulți sunt și ei cu moralul la pământ, pentru că această situație există, iată, din primăvară și până în toamnă. Ce vă propuneți, prioritar, să rezolvați în acest domeniu?Maia Sandu: „Am avut deja câteva discuții cu oameni din sistem și situația este, într-adevăr, foarte proastă. Că situația este proastă știm, inclusiv, din discuțiile cu pacienții, oamenii care nu reușesc să obțină asistență medicală, chiar dacă au mare nevoie de ea. Eu încerc să aflu care sunt necesitățile în sistem și din păcate nu există claritate, încerc să văd care sunt lucrurile cele mai necesare...”Europa Liberă: Cel mai probabil, ca să se facă mai multe teste...Maia Sandu: „...ca să pot să ajut spitalele și personalul medical. Aici este vorba și despre medicamente, este vorba și despre aparate, și despre echipamente. Suntem în proces de colectare a acestei informații, ca să pot după aceea s-o redirecționez către donatori. Dar cel mai grav lucru ține de administrarea situației. Pentru că poți să aduci ajutoare, și eu o să lucrez ca să aducem ajutoare, dar dacă situația va fi administrată prost în continuare, atunci aceste ajutoare vor avea un efect marginal, mă tem. Aveți dreptate, este vorba de numărul de teste care se face. Și trebuie să se facă mai multe teste, să se dezvolte capacitate pentru ca să se poată face mai multe teste. Este vorba despre tratamentul la domiciliu. În primul rând este vorba de locuri pentru cei care ajung în stare gravă și nu ne este clar de ce până acum nu s-a făcut achiziție de ventilatoare și ce nu există totuși mai multe paturi pentru cei în stare gravă. Este vorba despre personalul medical, care este foarte obosit, și trebuia să se vină cu o propunere, cum facem ca oamenii să reușească să se odihnească și să avem personal medical suficient. Este vorba despre propunerea pe care am făcut-o noi, ca să se compenseze costurile, pentru cei care se tratează la domiciliu, pentru că fiecare dintre oameni are asigurare medicală și nu este clar de ce o parte trebuie să suporte cheltuielile și altă parte să se trateze din contul statului. Noi am cerut în bugetul de stat să se pună mai mulți bani pentru problema sistemului medical și nu vedem acest lucru.”Europa Liberă: Țările din lumea întreagă pregătesc campanii de vaccinare împotriva noului coronavirus, după ce s-a cerut deja aprobare pentru piața americană și cea a UE pentru două vaccinuri, cine se va gândi și la R. moldova și ce strategii ar trebui să existe, pentru ca să cunoască și cetățenii acestui stat că autoritățile se gândesc la sănătatea lor?Maia Sandu: „Noi am început să discutăm, mă refer la mine și la echipa mea. Înțeleg că OMS este în discuție cu OMS și un anumit număr de vaccinuri va putea să vină prin canalele oficiale ale OMS, pentru personalul medical, pentru oamenii din prima linie. Noi am început să discutăm și cu România, și cu UE, să vedem cât putem să obținem și prin canalul lor, pentru că UE tot cumpără aceste vaccinuri. Începem de aici, dar, bineînțeles că guvernul trebuie să aibă o politică clară, nu doar pentru 20-30%, dar să aibă, cel puțin, pentru jumătate de populație, pentru prima jumătate de an, atunci când vaccinul apare. Și vedem tot mai multe informații, că sunt companii care vor putea furniza acest vaccin în prima jumătate a anului 2021. Revin, e nevoie de administrare serioasă la guvern, guvernul poate să organizeze aceste lucruri. Noi putem să ajutăm și suntem gata să ajutăm, în discuțiile cu donatorii, dar organizarea trebuie s-o facă guvernul. Aici vedem foarte mari carențe.”Europa Liberă: Și contează dacă vor fi aduse și din Occident și din Rusia? Pentru că, pe parcursul acestui an, guvernanții au tot informat cetățenii că vor aduce vaccinuri și din Federația Rusă și chiar Igor Dodon, în calitate de președinte, spunea că el va fi primul care va încerca vaccinul rusesc.Maia Sandu: „Soluția este foarte simplă, vaccinurile care sunt aprobate de OMS sunt vaccinuri considerate sigure și astea trebuie cumpărate. Deci, în momentul în care se aprobă lista la OMS, atunci se pot face aceste achiziții, nu cred că putem avea alte criterii. Mergem pe aceste liste aprobate de OMS.”Europa Liberă: La șefia partidului o să stați până când?Maia Sandu: „Înțeleg că până foarte curând. Inițial, am înțeles că pot să stau până prin ianuarie, acum înțeleg că există o prevedere legală care îmi cere să plec din calitatea de membru, să plec de la partid mai devreme, și bineînțeles că sunt gata să fac asta.”Europa Liberă: Și asta înseamnă că va fi convocat congresul mai repede, al Partidului Acțiune și Solidaritate?Maia Sandu: „Nu cred, un congres serios, cu alegeri serioase, într-un partid, nu se fac într-o lună. Pentru asta e nevoie de un proces mai îndelungat, așa încât să se facă consultări, așa încât toate organizațiile locale să poată să participe. Deci, Partidul Acțiune și Solidaritate este un partid serios, cu o democrație autentică, care nu-și alege următorul președinte într-o lună. De aceea realegerile vor avea loc în anul 2021.”Europa Liberă: Președintele în exercițiu Dodon anunță că a părăsit vila prezidențială, că deja a plecat de la Condrița, dar există o petiție și vi se solicită ca vila prezidențială de la Condrița să fie transformată într-un centru de plasament pentru femeile care sunt victime ale violenței sau ale hărțuirii domestice. Ați decis, aveți un plan, ce faceți cu acest edificiu?Maia Sandu: „N-am fost niciodată la Condrița, nu știu la ce se potrivește. Reiterez că nu intenționez să folosesc acest spațiu pentru a locui acolo, pentru că nu vreau să cheltuie statul bani pentru întreținerea mea. Dar ca să decidem la ce se potrivește acest loc, trebuie să-l vedem mai întâi.”Europa Liberă: Ați spus că fostul președinte al României, Traian Băsescu, dacă dorește să obțină cetățenia R. Moldova, ar putea să reia procedura de la capăt și a urmat reacția dlui Băsescu, spunând că își dorește să obțină cetățenia. E cu șanse să o obțină?Maia Sandu: „Am fost întrebată ce e cu cazul cetățeniei dlui Băsescu și am spus ceea ce cunoșteam, că a pierdut în instanță la Curtea Supremă de Justiție împotriva decretului lui Igor Dodon, prin care i-a fost anulată cetățenia și, respectiv, dacă vrea să își recapete cetățenia, trebuie să reia procesul de la capăt. Deci asta este partea legală a lucrurilor și, bineînțeles, dacă se vor întâmpla aceste lucruri, o să merg strict pe lege.”Europa Liberă: Unii formatori de opinie zic că Dvs. ar fi bine să renunțați la cetățenia României. Maia Sandu: „Nu este o problemă să ai două pașapoarte. Singurul lucru care se cere e să muncești pentru țară. Asta am făcut până acum și asta o să fac și de acum încolo. Am văzut oameni care au ascuns că au o altă cetățenie și care, din păcate, n-au muncit pentru țara lor, au muncit pentru tot felul de alte interese.”Europa Liberă: Ne apropiem de finalul acestei discuții, dar vreau să vorbim și despre diasporă, pentru că acuma s-a trezit un spirit, și patriotic, să zic așa, în rândul moldovenilor care muncesc peste hotare, mulți dintre ei se văd disponibili să revină acasă, mulți dintre ei continuă să spună că vor schimbarea până la capăt și insistă și ei pe ideea că trebuie să fie declanșate alegeri parlamentare anticipate. Cum vedeți Dvs. rolul diasporei și unde vedeți Dvs. locul acestor oameni care, de atâția ani, muncesc acolo, peste hotare, dar care totuși vor să facă ceva întru binele R. Moldova. Maia Sandu: „Eu, în primul rând, le sunt recunoscătoare acestor oameni că au ieșit la vot, că au făcut acest efort, că le pasă de ceea ce se întâmplă în R. Moldova. Eu m-am bucurat nespus ca imediat după alegeri să primesc mesaje de la oameni care au spus că vor să revină acasă. Unii dintre ei au început să-mi trimită CV-uri și nu am reușit să le răspund tuturor, dar vreau să vă spun că noi vom încerca să analizăm toate aceste propuneri, cu mare atenție, și o să revenim. Noi avem un potențial enorm în afara țării și ar fi minunat ca cel puțin o parte din acest potențial să revină acasă, și în funcții publice, și în sectorul privat. Deci, e nevoie și de antreprenori, și de angajați la stat, oameni care pot, care știu, care au experiență, care sunt creativi. Să fie o combinație dintre cei care știu sistemul aici și cei care au văzut cum funcționează lucrurile în altă parte. Asta ne propunem să încercăm să facem, să documentăm acest potențial, și să le oferim acestor oameni posibilitatea să participe la concursuri, atunci când ele vor fi, să-i convingem într-un moment, sper eu că mai devreme decât mai târziu, că mediul de afaceri din R. Moldova se îmbunătățește și pot să vină să facă investiții aici, acasă, să-și deschidă afaceri aici, în R. Moldova, nu în altă parte. Deci, ceea ce vrem să facem pentru cetățenii R. Moldova de acasă va fi valabil și pentru cei plecați. Dar e o mare bucurie să primești mesaje în care oamenii spun că vor să revină acasă. Inclusiv, sunt cazuri ale unor oameni cu care am discutat în trecut, când am mers să-i vizitez acolo, în diasporă, și mi-au spus că ei nu se întorc niciodată acasă și după aceste alegeri, ei și-au schimbat opinia și vor să revină acasă. Deci, chiar și pentru cazurile când credem că gata, oamenii nu vor mai reveni, totdeauna există o speranță că vor reveni.”Europa Liberă: În guvernul Dvs. s-au găsit câțiva cetățeni ai R. Moldova care lucrau în străinătate și au făcut sacrificii ca să revină în executivul pe care l-ați condus. Acum, în echipa prezidențială, ar putea să se regăsească?Maia Sandu: „Da, și în echipa prezidențială se vor găsi oameni care lasă totul în străinătate și revin acasă. Nu pot să le spun numele încă, pentru că oamenii au de parcurs niște proceduri interne, la locul de muncă pe care-l au acum. Imediat ce se finalizează această procedură, voi putea să anunț numele acestor persoane.”Europa Liberă: Ați anunțat numele doar a trei consilieri prezidențiali, mai sunt și alții?Maia Sandu: „Mai sunt și alți, dar pentru care încă nu avem permisul să le spunem public numele, pentru că au de încheiat niște procese, niște proceduri, la locul de muncă pe care-l au astăzi.”Europa Liberă: Ce vreți să schimbați în Consiliul Superior de Securitate, pe final, chiar?Maia Sandu: „Vreau să-l transform într-o instituție eficientă și care are impact, o instituție în care se discută și se rezolvă probleme importante de provocări la adresa securității statului, în special – nu doar, dar în special – provocările care țin de corupție.”Europa Liberă: Și de influență străină?Maia Sandu: „Bineînțeles, toate aspectele care țin de securitatea statului – și de ordin intern, și pericole de ordin extern – vor fi examinate și vor fi propuse soluții.”