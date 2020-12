Ala Nemerenco: În decembrie să ne așteptăm încă la 39 mii cazuri noi și în ianuarie – la 50 mii.

21:20

Furculiță, către deputații ACUM: ”Dacă nu vă place Guvernul, semnați o moțiune și asumați-vă responsabilitatea pentru guvernare în aceste condiții” Președintele fracțiunii PSRM în Parlament, Corneliu Furculiță, a îndemnat deputații din fostul Bloc ACUM să înceteze speculațiile cu privire la funcționalitatea Guvernului. Deputatul socialist a declarat în plen că Executivul The post Deputații PAS susțin Guvernul Chicu appeared first on Omniapres.