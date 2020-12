Monica Babuc: PDM se va opune, din toate puterile, acestei lovituri de stat

16:30

Împlinirea a 102 ani de la Marea Unire din 1918 este marcată, în acest an, la Chişinău, printr-un marş al Unirii. Manifestanţii au pornit în marş din faţa Liceului Teoretic Român-Francez „Gheorghe Asachi” din Chişinău şi au întins un tricolor imens, de 102 metri lungime, simbolizând astfel împlinirea a 102 ani de când visului românilor ... The post Ziua Naţională a României, marcată la Chişinău cu un Marş Tricolor de 102 metri first appeared on Radio Orhei.