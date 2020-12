PSRM și Partidul Șor au votat mai multe legi. Haosul în Parlament continuă

14:50

În anul 2021, prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă, precum și cea în formă procentuală din salariu și din alte recompense vor rămâne neschimbate. Prima în sumă fixă va constitui 4 056 de lei, iar în formă procentuală – 9%, achitată de către angajatori și angajați în cote... The post Mărimea primei de asigurare medicală în 2021 rămâne neschimbată appeared first on Portal de știri.