Sergiu Litvinenco: Votul asupra proiectelor de legi de astăzi din Parlament contravine regulamentului Parlamentului și Constituției

În R. Moldova va fi stare de urgență în sănătate publică de la 30 noiembrie până la 15 ianuarie, cu alertă de „cod roșu". Prelungirea a fost anunțată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică (CNESP). Începând de mâine se închid cluburile de noapte, iar de luni restaurantele și barurile trebuie să se închidă la ...