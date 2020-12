Moldova Agroindbank – ”Banca Anului” 2020 în Republica Moldova potrivit The Banker

MAIB urcă și în acest an pe podiumul performanței, fiind desemnată ”Banca Anului” în Republica Moldova de prestigioasa revistă financiară britanică The Banker, parte a grupului Financial Times. Premiile The Banker reprezintă una din cele mai înalte distincții în industria bancară, fiind o recunoaștere a excelenței și performanței, a plus valorii în relația cu clienții, a inovației și leadership-ul

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md