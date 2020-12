Ștefan Gațcan a votat pentru excluderea unui proiect de pe ordinea de zi

12:30

MAIB urcă și în acest an pe podiumul performanței, fiind desemnată ”Banca Anului” în Republica Moldova de prestigioasa revistă financiară britanică The Banker, parte a grupului Financial Times. Premiile The Banker reprezintă una din cele mai înalte distincții în industria bancară, fiind o recunoaștere a excelenței și performanței, a plus valorii în relația cu clienții, a inovației și leadership-ul