Protest de amploare în fața Parlamentului de la Chișinău

18:50

Cinci vinuri din Republica Moldova au luat câte o un Grand Gold, cea mai înaltă distincţie acordată de „Sélections Mondiales des Vins Canada”, o competiție apreciată din America de Nord. Astfel, vinurile din Basarabia au intrat în „Top 50 cele mai apreciate vinuri”, notează TVR Moldova. La finalul lunii noiembrie, Vinul Moldovei a stabilit un nou record la concursul internaţional „Galicja Vitis” din Polonia, unde a luat 72 de medalii de aur. Distincţiile câştigate reflectă eforturile comune şi colaborarea strânsă depusă de vinificatorii reuniţi sub brandul de ţară „Wine of Moldova” şi Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, un promotor al vinurilor de calitate din R. Moldova. „Noile succese înregistrate atât la cea mai mare competiţie din America de Nord, „Sélections Mondiales des Vins Canada”, cât şi la Galijca Vitis din Polonia denotă calitate înaltă a vinurilor moldoveneşti şi este un pas sigur pentru consolidarea imaginii brandului vinicol de ţară, care cu siguranţă, va aduce cu sine şi creşterea exporturilor vinurilor de calitate. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului va continua să susţină participarea vinificatorilor moldoveni la cele mai importante concursuri internaţionale de profil”, a declarat directorul adjunct al Oficiului Național al Viei și Vinului, Irina Bîstrițchi. În premieră, 14 vinării din R. Moldova au participat la „Sélections Mondiales des Vins Canada”, care în acest an s-a desfăşurat sub patronajul Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului, precum şi a Federaţiei Mondiale a Marilor Competiţii Internaţionale de Vin. Cu toate acestea, vinificatorii au reuşit să se facă remarcaţi, iar în prima etapă de jurizare, cinci vinuri au obţinut premiul „Grand Gold” şi au fost incluse în „TOP 50 cele mai apreciate vinuri”, alături de alte vinuri din regiunile vinicole cu tradiţii extrem de cunoscute. Astfel, în clasament au fost nominalizate următoarele vinuri: Aurore Syrah - Cabernet Sauvignon (2017),Fautor Winery; Imperial Vin Cabernet Reserve (2018), Imperial Vin Group ; Roşu de Bulboaca Limited Edition (2016), Castel Mimi; Novak Red Blend #2 (2017), Novak Winery; Saperavi (2018), Gitana Winery. După numărul de medalii câştigate, R. Moldova se plasează pe podiumul câştigătorilor după Italia (13 medalii Grand Gold) şi Franţa (9 distincţii Grand Gold). Astfel, vinurile din Basarabia au reuşit, din nou, să fie clasate alături de vinurile produse în state precum Franţa, Italia, Spania, Chile sau Noua Zeelandă. Iar pe continentul european, Vinul Moldovei a marcat o premieră şi a luat un număr record 72 de medalii de aur, dintre care 3 Champion Grand Gold şi 1 Champion Gold la ediţia jubiliară a concursului Galijca Vitis din Polonia. De cea mai înaltă distincţie - Champion Grand Gold - s-au învrednicit: Traminer Late Harvest, Fautor Winery Illustro Cabernet Sauvignon Merlot, Fautor Winery Ialoveni Tare, Vinăria Ialoveni. În acest an,Republica Moldova fost reprezentată la concurs de 27 de vinării, care au prezentat 105 mostre de vinuri. La ediţia precedentă a concursului Galijca Vitis din Polonia, R: Moldova a reuşit să câştige 27 de medalii de aur, dintre care 1 Champion Grand Gold şi 1 Champion Gold. Articolul Vinurile din Basarabia, incluse în „Top 50 cele mai apreciate vinuri” apare prima dată în InfoPrut.